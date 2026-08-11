Güncel verilere göre gram altın 6 bin 635 TL’den alınırken 6 bin 715 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 65 TL, satış fiyatı ise 6 bin 278 TL olarak işlem görüyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 643 TL, satış fiyatı 4 bin 855 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 835 TL’den alınırken 10 bin 954 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 701 TL, satış fiyatı ise 10 bin 827 TL olarak kaydedildi.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 603 TL, satış fiyatı 21 bin 908 TL olurken, tam altın 43 bin 339 TL’den alınıp 43 bin 642 TL’den satılıyor.