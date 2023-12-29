Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okullarda "Siber Güvenlik", "Güvenli İnternet Kullanımı", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" konularında farkındalık eğitimleri düzenledi.

Boya fırçalarıyla Filistin’deki saldırılara dikkat çektiler Boya fırçalarıyla Filistin’deki saldırılara dikkat çektiler

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ’Siberay’ programı çerçevesinde 9 okulda 2 bin 246 öğrenciye ulaşarak "Siber Güvenlik," "Güvenli İnternet Kullanımı," "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Siber Zorbalık" hakkında farkındalık eğitimleri gerçekleştirdi.

Kaynak: iha