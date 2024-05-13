Bursa'da ruhsatsız tabanca karşılığında uyuşturucu madde alan şahıslar polisten kaçamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, rutin devriyeleri sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.C., S.K. ve M.B. isimli şahısların üst aramasında 8.13 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından ekipler, uyuşturucuyu temin eden M.A.J.'nin adresini hızla tespit etti ve bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticaretine karışan şahıslar polisten kaçamadı ve gözaltına alındı. Şüpheli M.A.J.'nin evinde yapılan aramada 2.97 gram uyuşturucu madde, bir adet normal ve kuru sıkı tabanca, 5 adet mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 900 TL nakit para ele geçirdi. Yapılan soruşturmada M.C., S.K. ve M.B.'nin tabanca karşılığında M.A.J.'den uyuşturucu maddeyi aldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan M.A.J., M.B., M.C. ve S.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA