Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla başlayan Karakucak güreşlerinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Orhangazi Batum Derneği Folklor Ekibi ve İznik Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Mehter eşsiz ezgileri ve marşlarıyla coşkuyu arttırdı.

İznik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri İznik Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Elmalı Muhtarlığı'nın organizasyonuyla ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sevim, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, önceki dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, güreşçiler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık arttırmada 2 Milyon 16 Bin TL'ye güreş ağalığını yeniden İlhan Delikanlı alırken başpehlivanlık final müsabakasında İsmail Can birinci oldu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, güreş ağası İlhan Delikanlı'yı, başpehlivan İsmail Can'ı ve er meydanında mücadele eden tüm güreşçileri tebrik etti. Başkan Usta, organizasyona yoğun ilgi gösteren vatandaşlara ve güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Dereceye giren pehlivanlara madalyalar protokol tarafından takdim edildi.