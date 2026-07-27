Bursa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yürütülen düzenli takip ve uzman danışmanlık görüşmeleri, özellikle ilk aylarda A.Z.'nin otokontrol geliştirmesinde ve sorumluluk bilincini yeniden kazanmasında büyük rol oynadı. Haftalık olarak gerçekleştirilen profesyonel danışmanlık seansları sayesinde topluma yeniden uyum sağlama özgüveni perçinlenen A.Z., arınma sürecindeki en güçlü motivasyon kaynağının ise kızı olduğunu belirtti. Sürecin kalıcı kılınmasındaki en kritik adımın ise eski çevre ve alışkanlıklarla bağların tamamen koparılması olduğunu vurgulayan A.Z. 'Hayatımı iş ve ev düzeni çerçevesinde yeniden kurdum. Geçmişte olumsuz etkiye sebep olar ortamlardan tamamen uzaklaşarak, kendime temiz ve yapıcı bir sosyal çevre oluşturdum. Sağlıklı yaşamı benimseyen insanlarla sosyalleşmek hayatımda çok büyük bir farka sebep oldu' dedi.

'Değişimin şifresi temiz bir sosyal çevre ve doğayla zaman geçirmek'

Sağlıklı yaşamı benimseyen insanlarla sosyalleşmenin hayatında çok büyük bir değişiklik getirdiğini dile getiren A.Z., iyileşme sürecinde zihinsel ve bedensel olarak toparlanmak adına doğayla zaman geçirmenin ve yürüyüşler yapmanın önemine de değindi. Benzer sorunları yaşayan bireylere ve ailelerine çağrıda bulunan A.Z., 'Bağımlılık tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur; bu süreçte özellikle Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz başta olmak üzere devletimizin sunduğu profesyonel yardım imkanlarından yararlanmaktan asla çekinmeyin' dedi.

'Bağımlılık bir irade zayıflığı değil, tıbbi bir sağlık sorunudur'

Sürecin profesyonel ve psikososyal boyutunu değerlendiren Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde görevli Sosyal Çalışmacı Burak Türkmenoğlu, 'Bağımlılık, toplumda sanılanın aksine iradi bir seçim ya da bir kişilik zayıflığı değil, tıbbi ve sosyal boyutları olan ciddi bir sağlık sorunudur. Bizler Sağlık Bakanlığımızın 'koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkarma' vizyonu doğrultusunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bireyin sadece tıbbi tedavisini değil, psikososyal sağlığını da bir bütün olarak ele alıyoruz. Amacımız, kişinin hayatını yeniden organize edebilmesi, sosyal çevre ilişkilerini yapıcı bir şekilde dönüştürebilmesi ve kaybettiği özgüvenini geri kazanması için profesyonel danışmanlık mekanizmalarını devreye sokmaktır. A.Z. örneğinde de gördüğümüz gibi, bireyin iyileşme isteği ve kararlılığı en kritik unsur olmakla birlikte, sürecin gönüllülük esasıyla yürütülmesi başarının kalıcı olmasını sağlıyor; zira zorla yürütülen süreçlerin faydası ne yazık ki çok daha kısıtlı kalabiliyor' şeklinde konuştu.

Bursa'da 14 sağlıklı hayat merkezi ile kesintisiz ve ücretsiz destek

Zihninde değişim fikri uyanmış tüm bireylere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Sosyal Çalışmacı Burak Türkmenoğlu, 'Henüz tam karar verememiş ancak zihninde 'Acaba ben de başarabilir miyim, temiz bir hayata adım atabilir miyim?' sorusu uyanmış tüm vatandaşlarımızın profesyonel mekanizmalara başvurması hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığımızın her bireyin sağlıklı bir yaşam sürmesini destekleyen erişilebilir hizmet felsefesi çerçevesinde, Bursa'da bu mücadeleyi veren hastalarımız ya da yakınları, ücretsiz uzman danışmanlığı hizmeti almak için şehrimizde aktif olarak hizmet sunan 14 Sağlıklı Hayat Merkezimizden birine doğrudan başvurabilirler. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı üzerinden bilgi alabileceği gibi, arındırma merkezlerindeki tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için de MHRS Alo 182 hattı üzerinden randevularını kolayca oluşturabilirler; unutmayın, doğru destekle bu hastalığı aşmak mümkündür' diyerek sözlerini tamamladı.