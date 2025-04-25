İstanbul merkezli olarak geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve Bursa dahil birçok şehirde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Bu sabah saat 08.40’ta Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 17.93 kilometre mesafede 3.6 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre, depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. 6.2’lik ana depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.