20 Nisan tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre-Nusaybin karayolu üzerindeki Çığır Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek üzere olay yerine intikal eden polis memuru Zeki Bacak, görevini icra ettiği sırada bir tırın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonrası olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zeki Bacak, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen, durumu kritik olan polis memuru 24 Nisan gecesi hayatını kaybederek şehit oldu.

Şehit polis memuru Zeki Bacak’ın bir süre İnegöl bölge trafik amirliğinde görev yaptığı öğrenildi.

ŞEHADET HABERİNİ VALİLİK DUYURDU

Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,” 20.04.2025 günü, Şırnak ilimiz Cizre-Nusaybin istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden ekiplerimiz, yol açma çalışmalarını sürdürdükleri esnada yapılan yol işaretlemelerini aşan bir aracın çarpması sonucu Polis Memuru Zeki BACAK ağır şekilde yaralanmıştır.

Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.04.2025 tarihinde şehit olan Kahraman Polis Memurumuz Zeki BACAK’ a Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” dedi.