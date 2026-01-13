Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede karla kaplandı. Sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar toplu taşımayı tercih etti.



Kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak kar topu oynamak istedi. Veliler ve öğrenciler ise okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin Bursa Valiliği'nden yapılacak açıklamayı bekledi.



Öte yandan karla mücadele ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte sahaya indi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta ana yollar olmak üzere kent genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını gece saatlerinden itibaren aralıksız sürdürdü.



Meteoroloji tahminlerine göre, akşam saatlerinde kar yağışının yeniden şiddetini artırması bekleniyor. Gece hava sıcaklıklarının daha da düşeceği, yarın da kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.