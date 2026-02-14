Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.



Bursa merkezli 4 ilde sabaha karşı gün ağarmadan düzenlenen operasyonlara; 1 helikopter, 3 İHA, 12 narkotik dedektör köpeği, 8 Özel Harekat unsuru ve 100 Çevik Kuvvet personeli dahil olmak üzere toplamda bin polis katıldı.

Koç başlarıyla kapıları kırılıp girilen evlerde uyuşturucu satıcılarının kombi içlerinden, klozetlere ve gardroplara kadar sakladıkları uyuşturucu maddeler hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından tek tek bulundu.

Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 561 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 418 gram metamfetamin, 1 kilo 545 gram esrar, 16 adet ecstasy hap, 38 adet sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 tabanca, 486 fişek, 2 av tüfeği ele geçirildi.



Operasyon kapsamında Bursa’nın Gemlik ilçesinde 81, Bolu’da 1, Artvin’de 1 ve Edirne’de 1 olmak üzere toplam 102 şüpheli gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 84 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.