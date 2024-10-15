Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Çekilen kura sonucunda
TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz İnegölspor’un rakibi, 3. Lig ekibi Muşspor oldu. Maç Muş’ta oynanacak.
TFF 2. Lig temsilcimiz Karacabey Belediyespor A.Ş.’nin rakibi Amasyaspor oldu. Maç Karacabey’de oynanacak
TFF 3. Lig 1. Grup temsilcimiz Bursaspor’un rakibi 7 Eylül Turgut 1984 Sportif A.Ş. oldu. Maç Bursa’da oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup temsilcimiz Kafkasspor’un rakibi Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor oldu. Maç İnegöl’de oynanacak.
TFF 3. Lig 4. Grup temsilcimiz Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü’nün rakibi MKA Ankaragücü oldu. Maç Bursa’da oynanacak.
TFF 3. Lig temsilcimiz 1923 Mustafakemalpaşa Spor’un rakibi Çimentaş Elazığspor oldu. Maç Elazığ’da oynanacak.
MAÇ TAKVİMİ
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları 29-30-31 Ekim tarihlerinde oynanacak.