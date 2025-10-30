Turan açıklamasında ifadeleri kullandı;

"Son günlerde bazı hakemlerin bahis oynadığına dair çıkan iddialar, toplumun güvenini derinden sarstı…

Tarafsızlığın, adaletin simgesi olması gereken bir camiada bile bu kirli düzenin etkilerini görmek…

Bahis ve kumar meselesinin

bireysel bir zafiyet olmaktan öte, toplumsal bir tehdit haline geldiğini bir kez daha aşikar etti.

Temiz Toplum Derneği olarak diyoruz ki;

Yaşanan bu son skandal sadece konuşulup geçilmesin…

Tam tersi bir uyanış çağrısına dönüşsün..

Daha da geç olmadan

Devlet- millet el ele, resmî ya da gayriresmî, her türlü bahse, her türlü kumara karşı topyekûn bir mücadele başlatalım.

Çünkü kumar, sadece parayı değil…

Ahlakı, aileyi, emeği, gençliği daha da ötesi geleceği çalıyor.

Artık söz değil, önlem zamanı.

Peki ne istiyoruz?

1- Bahis sitelerinin spor kulüplerine, dijital platformlara, hatta medyaya sponsor olmasına izin verilmemelidir.

Otobüs duraklarında, billboardlarda, sosyal medyada, dijital ekranda…

Hiçbir yerde hiçbir suretle bu zehirin dolaylı yada dolaysız reklamı yapılmamalıdır.

2.Bayilere sıkı denetim getirilmeli.

Yaş sınırı titizlikle uygulanmalı, kimlik kontrolü zorunlu olmalı.

Bayilerin tabelaları siyaha çevrilmeli, camları tıpkı sigara paketlerinde olduğu gibi kumarın zararlarını gösteren görsel ve mesajlar ile kapatılmalıdır

Online için önlemler alınmalı. Tc kimlik, süre ve limit sınırı getirilmeli.

1. Yapılan her kampanya yeni bir tuzaktır… yeni kurbanlar olmasın isteniyorsa Hiçbir suretle kampanya yapılmasına müsaade edilmemelidir… “Bedava bahis”, “hoşgeldin bonusu” gibi sahte vaatlerle insanları kandıran tüm bu pazarlama tuzakları tamamen yasaklanmalıdır.

4. Cezalar artırılmalı.

Yasa dışı bahis ağlarına destek veren, bundan kazanç sağlayan herkes, ağır biçimde cezalandırılmalıdır.

5. Ama sadece cezayla olmaz.

Kumar bağımlılığı bir irade zafiyeti değil — bir hastalıktır.

Bu nedenle bağımlı kardeşlerimiz için tedavi ve rehabilitasyon programları artırılmalı, destek almak bir utanç değil, bir cesaret örneği olarak görülmelidir.

1. Aile psikologları

2. Bağımlılık Bakanlığı

Değerli dostlar

Biz, alın terinin kazancını savunuyoruz.

Biz, şansa değil, emeğe inanan bir toplumuz.

Ve bu inancı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Unutmayalım;

Temiz ve güçlü bir toplum, temiz zihinle başlar.

Her aileyi, her genci, her vicdan sahibi insanı bağımlılıklar ile mücadeleye bekliyoruz."