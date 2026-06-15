Matlı Şirketler Grubu ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin ilgili devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, yetkili makamlarla gerekli bilgi paylaşımının yapıldığını ifade etti.

Özer Matlı şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde beyaz et sektörüne yönelik yürütülen süreç kapsamında adımın kamuoyuna yansıması nedeniyle kısa bir açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Bugüne kadar olduğu gibi bugün de devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir iş birliği ve sorumluluk anlayışı içinde hareket etmekteyiz. İlgili süreç kapsamında yetkili makamlarla gerekli bilgi paylaşımında bulundum.

Hukuki sürece duyduğum saygı gereği, sürecin esasına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyorum.

Bugün itibarıyla görevimin başında, sorumluluklarımı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmekteyim.

Keskinoğlu’nun köklü üretim kültürüne, çalışanlarımıza, üreticilerimize, iş ortaklarımıza, bayilerimize ve tüketicilerimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyim. Üretim, kalite, gıda güvenliği, istihdam, etik değerler ve mevzuata uyum konularındaki hassasiyetimizi konusunda uzman ekibimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya devam edeceğiz.

Bu süreçte tarafıma ve kurumumuza güvenini ve desteğini ifade eden çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza, dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkür ederim.

Kurumumuz süreci hukuk çerçevesinde, vakar ve sorumlulukla takip etmeye devam edecektir.