Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla hibrit formatta gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini, Gürsu, Kestel, Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen orman yangınları oluşturdu.

Toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yangınların sadece doğayı değil, aynı zamanda Bursa’nın geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Yangınların Bursa’nın eşsiz doğasına verdiği zararın, toplumun tüm kesimlerinde derin bir acı bıraktığını ifade eden Başkan Matlı, "Ancak bu acı, aynı zamanda bizlere birlik olma, el ele vererek şehrimizin yaralarını sarma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmıştır" dedi.

Bursa Ticaret Borsası olarak, yangınların çıktığı ilk andan itibaren ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerle koordinasyon halinde olduklarını açıklayan Başkan Özer Matlı, "Yeşil Bursa kimliğimiz, bize emanet edilmiş bir değer. Bu zor günlerde, Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve üyelerimiz ile birlikte üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye, şehrimizi yeniden yeşertmek için gerekli adımları atmaya hazırız. Dayanışma ruhumuzla, yaralarımızı birlikte saracağız ve Bursa’yı yeniden eski güzelliğine kavuşturacağız" dedi.



Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Matlı, hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabır dileyerek, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, yaşadığımız bu acı tablo karşısında toplumun tüm kesimlerini birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye; tüm hemşerilerimizi el birliğiyle Yeşil Bursa’yı yeniden yeşertmeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki bugün dikilecek her fidan, yarınlara bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır" şeklinde konuştu.