MEB tarafından hazırlanan “Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği” ile Milli Eğitim Akademisi’nin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmeli eğitim personeli istihdamı şekillendi. Doktora veya üst akademik ünvan sahipleri, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanlı öğretmenler ile Bakanlık kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti olanlar arasından personel seçilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi’nin eğitim ve uygulama merkezlerinde görev yapacak sözleşmeli eğitim personeline ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Yönetmelik ile Akademi’nin eğitim faaliyetlerini desteklemek amacıyla istihdam edilecek personelin niteliklerini, seçim süreçlerini ve görevlerini detaylı bir şekilde düzenlendi.

KİMLER İSTİHDAM EDİLECEK?

Yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Akademisi’nde sözleşmeli eğitim personeli olarak; Doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olanlar, Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip öğretmenler, En az lisans mezunu olup Bakanlık kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti bulunan ve bu sürenin en az 3 yılını şube müdürü veya üstü kadrolarda asaleten geçirenler görev yapabilecek.

EĞİTİM PERSONELİ SEÇME KURULU OLUŞTURULACAK

MEB tarafından oluşturulan Eğitim Personeli Seçme Kurulu, istihdam süreçlerini yönetecek. Kurul, bir Bakan Yardımcısı’nın başkanlığında, Milli Eğitim Akademisi Başkanı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Bilgi İşlem Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürü’nden oluşacak.

Yönetmelik ile sözleşmeli eğitim personelinin belirlenme sürecini de açıklığa kavuşturdu.

İstihdamlar, Bakanlıkça belirlenen kontenjanlar dahilinde, görev yerlerine ve alanlara göre planlanacak.

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