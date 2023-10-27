Bursa'da, 29 Ekim Pazar günü saat 10.00 ile 12.00 arasında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre:

Cumhuriyetin 100. yılına özel kutlama programı kapsamında, 29 Ekim Pazar günü Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek törenler ve resmi geçit etkinlikleri için, Yeşil Şenöz Lambalar-Gökdere istikametinden-Meydancık-Setbaşı istikameti-İnönü Caddesi iniş-15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Altıparmak Çıkışı Varyant Köprüsü Altı'ndan Cemal Nadir Caddesi çıkış istikameti-Tophane Endüstri Meslek Lisesi önünden Çakır Hamam Kavşağı, Atatürk Caddesi istikameti sokaklar ve bağlantı yolları, kutlama törenlerinin sona erdiği ana kadar araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, T1 (İpekböceği) hattı ve Nostaljik Tramvay, etkinliklerin sona ermesine kadar çalışmayacaktır.

Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı kutlama programı kapsamında, 29 Ekim Pazar günü Nilüfer ilçesinde saat 19.00'da başlayacak yürüyüş korteji ve ardından saat 20.00'de hastane alanında gerçekleştirilecek Teoman ve Gazapizm konserleri nedeniyle, yürüyüş ve konser süresince, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Acıbadem Kavşağı-Esentepe Kavşağı-Tuna Kavşağı ile Nilüfer Hatun Caddesi Podyum Park Kavşağı arası, FSM Köprüsünden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikameti, Tuna Kavşağı, Esentepe Kavşağına kadar olan geliş ve gidiş istikametleri saat 17.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacaktır.

Bu güzergahları kullanacak sürücüler, İstanbul-İzmir, Ata Bulvarı, Mudanya yolu veya Ankara yolu istikametlerini tercih etmeleri önerilmektedir.