İnegöl'de gece saatlerinde Boğazova yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı; sürücü yaralandı.

Kaza Çayyaka mahallesi ile Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Boğazova'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Emre C. Yönetimindeki 16 ARN 972 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi