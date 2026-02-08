Nilüfer ilçesi FSM Bulvarı’nda yaya geçidinde bekleyen bir genç, kendisine yol vermeden geçen aracın ardından, arkadan gelen başka bir sürücünün durmasıyla karşıya geçti. Genç, durarak yol veren sürücüye teşekkür etmek için el hareketiyle kalp işareti yaptı.

Araç kamerasına yansıyan bu kısa an, trafikte empati ve saygının küçük bir davranışla bile ne kadar anlamlı olabileceğini ortaya koydu. Görüntüler, yoğun şehir trafiğinde insani değerlerin hâlâ yaşatıldığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA