Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın ki Bursa programı öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü geçiş güzergahı üzerindeki yollarda trafik düzenlemesi yaptı.

Düzenlemeye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi’nin Güven Sokak kavşağından Podyumpark istikameti her iki yönde, Nilüfer Hatun Caddesi Podyumpark kavşağından Fatih Sultan Mehmet Bulvarına kadar olan güzergah her iki istikamette, Nilüfer Hatun Caddesi Uludağ Sokak ile Podyumpark arası, TOFAŞ Spor Salonu çevresinde bulunan tüm cadde ve sokaklar, Işıktepe Caddesi üzeri Fethiye Mezarlığı ile Podyumpark arası, Ata Bulvarı Gümrük kavşağı ile Fatih Sokak ve Turan Sokak istikametinden Fethiye Mezarlığı’na kadar olan yollar saat sabah 08.00 den etkinlik sonuna kadar araç trafiğine kapatılacağı, sürücülerin alternatif olarak Sanayi Caddesi - İzmiryolu Caddesi - Tuna Caddesi - Ata Bulvarı alternatif ana güzergahlarını kullanmalarının uygun olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA