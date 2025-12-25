Bu yıl sonunda sona ermesi planlanan SGK primine ilişkin işveren desteğiyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan kararla birlikte uygulamanın süresi bir yıl daha uzatıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesinde belirtilen şartları sağlayan işverenler için uygulanan SGK işveren payı desteği devam edecek. Buna göre, işveren hisselerine düşen prim tutarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına yönelik uygulama 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Öte yandan asgari ücretin yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından işverene verilen asgari ücret desteği de yükseltilmişti. Destek 1.000 liradan 1.270 liraya çıkarıldı.