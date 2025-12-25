Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ikramlar bugün yatsı namazının ardından belirlenen camilerde gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Regai̇p Kandili’nde vatandaşlar camilere akın edecek. Kandil namazı için camilere gelen vatandaşlara, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından cami çıkışlarında tatlı ikramı yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi paylaşımında, "Üç ayların ilk müjdesi olan Regaip Kandilimizde tatlı ikram noktalarımızda buluşalım, dayanışmaya hep birlikte güç katalım!" ifadelerine yer verdi.

Tatlı ikramı yapılacak camiler ve ilçeler şöyle:

• Osmangazi: Ulu Camii, Emek Hacı Zâide Camii, Maksem Camii

• Yıldırım: Emir Sultan Camii, Yiğitler Hacı İbrahim Altan Camii, Yavuzselim Aziziye Camii

• Nilüfer: Konak Kuba Camii

• Mudanya: Burgaz Çayırbaşı Camii

• Gürsu: Yenidoğan Ulu Kubbeli Camii

• Kestel: TOKİ Akşemseddin Camii

• İnegöl: Halitpaşa Camii

• Mustafakemalpaşa: Hamzabey Camii

• Karacabey: Yenice Asmalı Camii

• İznik: Elbeyli Merkez Camii

• Orhangazi: Ahmet Yesevi Camii

• Gemlik: Umurbey Merkez Camii

• Yenişehir: Aydınlar Camii

• Keles: Gelemiç Camii

• Büyükorhan: Aktaş Mahallesi Camii

• Orhaneli: Göynükbelen Merkez Camii

• Harmancık: Kışmanlar Mahallesi Camii