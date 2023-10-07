Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararlara göre, birçok önemli pozisyon için atamalar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Uludağ Alan Başkanlığı'na Bülent Çınar Çavuş, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Alirıza Özdemir, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığı'na Esin Saykan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne Cengiz Mete, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Zarife Seçer ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Başmüfettişliği'ne de Hüseyin Kocabıçak atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Afyonkarahisar Müftüsü Sinan Kazancı, Afyonkarahisar İl Müftülüğü'ne Diyarbakır Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır İl Müftülüğü'ne Ağrı Müftüsü Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğü'ne Necati Şafak, Kırşehir İl Müftülüğü'ne Kahramanmaraş Müftüsü Mustafa Tekin, Kahramanmaraş İl Müftülüğü'ne Abdurrahman Kotan, Giresun İl Müftülüğü'ne ise Selçuk Kılıçbay atanmıştır.

Ayrıca, birçok bakanlık ve kurumda önemli görevlere atamalar yapılmış, ülkenin farklı alanlarındaki idari kadrolarda değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu atamalar, Türkiye'nin çeşitli sektörlerindeki idari yapıları güncellemeyi amaçlamaktadır.