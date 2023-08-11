Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi ile bir araya geldi. Başkan Berk Aladağ, Genel Koordinatör Cemre Altınay ve Başantrenör İzzat İsmail, kulübün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa Uludağ Kadın Basketbol takımı, TSYD Bursa Şubesi ile bir araya gelerek yeni sezon planlamaları ve hedefler konusunda fikir alışverişinde bulundu. TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Uludağ Basketbol’a başarılar diyerek, “Bugün merak edilenleri sevgili başkandan ve Uludağ Basketbol ailesinden dinleme şansı edineceğiz. Kadın basketbolu son dönemde revaçta, çok ciddi başarılar elde ediliyor. Bursa’da da böyle bir takımımız olduğu için son derece mutluyuz. Bizi Avrupa’da da temsil edecekler, kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Play-Off’a kalmak”

Bursa Uludağ Basketbol adına toplantıya Kulüp Başkanı Berk Aladağ, Genel Koordinatör Cemre Altınay ve Baş antrenör İzzat İsmail katıldı. Bursa’da bir turnuva düzenlemek istediklerini belirten Başkan Berk Aladağ, “Yeni sezon inşallah hem kulüp adına, hem de Bursamız adına güzel geçecek. Geçtiğimiz sezon zorlu bir süreçten geçtik ilk senemizdi, bu sene hedefimiz Play-Off’a kalmak. Avrupa’da da hedefimiz çeyrek finale yükselebilmek. Bu sezon altyapıya ağırlık vereceğiz, Bursa’nın en ücra köşelerinde dahi çocukları basketbola kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bursa’nın biraz uzakta kalan Harmancık, Keles, Orhangazi, orada belediyeden çocukların maçlara, getirilmesini talep edeceğiz. Anlaşmaya başladığımız okullar var, öğrenciler gelecek. Belediye ile görüşüyoruz, billboard’larda maçtan önce calışma yapmayı planlıyoruz. Bursa aslında basketbol şehri ama kadın basketbolda hiçbir reklam yapılmamış. Geçen sene ilk senemiz olduğu için bazı konularda yetersiz kaldık. Çocuklarımızı böyle güzel bir spora çekeceğiz” dedi.

“Tofaş Spor Salonu’nda turnuva yapmayı planlıyoruz”

Bursa’nın sporcu yetiştirme konusunda da potansiyeline değinen Başkan Berk Aladağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bursa 5 milyonluk şehir, büyük bölümü göçmen. Neden Bursa, kadın basketbol yetiştirme fabrikası olmasın? Kendi çocuklarımızı yetiştirelim, burada kendilerine bir şeyler katsınlar. Tofaş Spor Salonu’nda oynayacağız, resmiyete dökülmesini bekliyoruz. Elbette salonda maç çakışmaları oluyor, o tarz bir durum olduğunda Naim Süleymanoğlu’nda oynayacağız. Bizim kulüp projemiz çok uzun soluklu bir proje. Alttan oyuncu yetiştirip kulübü kalıcı olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Bursa’ya yakışır şekilde organizasyonu sürdürmek istiyoruz. 1-3 Eylül’de Tofaş Spor Salonu’nda turnuva yapmayı istiyoruz”

“Türk basketbolu adına üzerimize düşeni yapacağız”

Doğru bir organizasyon ve planlama ile Uludağ Basketbol’u ileriye taşımak istediklerini belirten Genel Koordinatör Cemre Altınay ise, “Bursa’da tek kadın basketbol takımı olarak iyi işler yapmak istiyoruz. Uzun vadeli projelerimiz var. Bu sene çok genç bir kadro kurduk bunun sebebi, altyapıdan da oyuncu çıkarmak. Doğru bir organizasyon ile hedefimiz, bunu ileriye taşımak. Genç bir kadro tercih ettik. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız inanıyorum ki çok iyi işler yapacak. Parkede mücadele ile bir şeyler yapabildiğini göstermek istiyoruz. Ben altyapı kökenliyim, benim hep düşüncem şuydu, takımın altyapısı yoksa uzun soluklu olamıyor. BGL’de zaten bir takımımız var, burayı güçlendirip ‘Biz varız’ demek daha sonra alt taraftaki takımlara yönelmek istiyoruz. Bu işte antrenör de yetiştirmek çok önemli. Bütün maçlara gitmeye çalışacağım, taramalar yapacağız. Elbette bunlar zamanla olacak. İlk etapta yeni kuracağımız takımı değerlendirmek daha sonra hem milli takıma hem kendimize çok ciddi potansiyel gösterebilecek oyuncuları yetiştirmek istiyoruz. BGL’de yetiştirdiğiniz oyuncuları bölgeselde de oynatıp, KBBL’de gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Türk basketbolu adına üzerimize düşeni yapmak ve tekrar kadın basketbolunu canlandırmak istiyoruz. Bizimkisi çok büyük bir proje. Çok büyük bir efor harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

“Amacımız basketbol kültürü oluşturabilmek”

Basketbol kültürü oluşturmak istediklerini dile getiren Baş Antrenör İzzat İsmail ise, “Takımımıza çok ilgi var ve herkesin desteğini alıyoruz. Takımımızın başarısı, takım çalışmasıyla gerçekleşecek. İyi bir yerlere gelmek için herkesin iyi çalışması gerekiyor. Her takımın sezon başı hedefleri vardır. Herkesi şaşırtacak bir takım olmak istiyoruz. Şu anki amacımız stabil bir gelecek oluşturup, basketbol kültürü oluşturabilmek. Çok iyi oyuncular hazırlayacağız, iyi bir bütçeniz varsa şampiyonluk kazanabilirsiniz ama zor olan gelecekte de başarılı olacak sporcuları yetiştirebilmek. Sahip olduğumuz oyuncuların kalitesi günden güne gelişecek, daha iyiye gidebilmek için diğer takımlardan 10 kat daha fazla çalışmamız gerekiyor. Oyuncularımızı limitlerine çıkarmak istiyoruz. Hiçbir oyuncumuz Süper Lig’de henüz oynamadı ama 5 maçtan sonra bu oyuncuların potansiyellerini göstereceğini göreceksiniz. 20 Ağustos’a kadar takım tamamlanacak” şeklinde konuştu.