ABD'li bilim insanlarının geniş çaplı bir araştırmasına göre, dünya nüfusunun yarısının 75 yaşına kadar akıl sağlığı sorunları yaşayacağı ortaya çıktı. Özellikle kadınların anksiyete bozukluklarına karşı yüksek risk taşıdığı belirtildi.

Araştırmacılar, depresyon ve anksiyete gibi 13 farklı ruh sağlığı sorununu inceledi. Bu çalışmada, özellikle kadınların anksiyete bozukluklarına ve majör depresyona yatkın olduğu tespit edildi.

Araştırma, 29 farklı ülkeden 156 bin yetişkinin katılımıyla ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 20 yıllık verileri temel alınarak gerçekleştirildi.

Bu çalışma sonucunda, her iki kişiden birinin yaşamları boyunca en az bir akıl sağlığı sorunu yaşama olasılığı olduğu tahmin edildi.

Yaşam boyunca akıl sağlığı sorunlarına yakalanma riski erkeklerde %46 iken, kadınlarda %53 olarak bulundu.

Özellikle kadınlar, travma sonrası stres bozukluğu riski taşıyorlar. Erkekler ise alkol kötüye kullanma riski taşıma eğiliminde.

Majör depresif bozukluk oranının her iki cinsiyette de eşit derecede yaygın olduğu görüldü.

ABD'deki akıl sağlığı sorunları son birkaç yılda artış gösterdi ve intihar vakaları 45,900'den 48,000'in üzerine çıktı.

Bu analizler, akıl sağlığı krizinin sadece ABD ile sınırlı olmadığını, küresel bir sorun haline geldiğini gösteriyor.

Harvard Tıp Okulu ve Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bu çalışmada ABD, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, İsrail, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Avrupa, Birleşik Krallık, Güney Amerika ve Afrika gibi çeşitli ülkeler yer aldı.

Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan araştırmayla ilgili olarak, Dr. John McGrath "Majör depresyon ve anksiyete gibi yaygın ruh sağlığı sorunları öne çıkıyor. Kadınların yaşamları boyunca anksiyete bozukluğu yaşama olasılığı, erkeklere göre daha yüksek" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Araştırmacılar, bu tür akıl sağlığı sorunlarının genellikle 15 yaş civarında başladığını belirttiler.

Harvard Üniversitesi'nde sağlık politikaları uzmanı olan Dr. Ronald Kessler, "Bu sorunların genellikle hangi yaşta ortaya çıktığını belirleyerek, uygun müdahaleler geliştirmeli ve risk altındaki bireylere destek sağlamak için kaynaklar oluşturmalıyız" dedi.

ABD'de son yıllardaki akıl sağlığı sorunlarında yaşanan artış, pandemi dönemindeki izolasyon süreciyle daha da derinleşti.

Pandemi dönemi özellikle gençleri etkiledi, insanları yalnızlığa itti ve sosyal bağları zayıflattı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2021'de ABD'deki lise öğrencilerinin %10'unun son 12 ay içinde intihara teşebbüs ettiği ve bu oranın 2019'a kıyasla arttığı ortaya konuldu.