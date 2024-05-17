Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün düzenlediği ‘Bursa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sempozyumu’ Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde gerçekleşti. Sempozyum açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, İTBF Dekanı Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Çağlayan, BTSO Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konsey Başkanı Hakan Hacızade, BTSO E-Ticaret Konseyi Başkanı İlker Özgüven ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Sempozyum açılış konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Çağlayan yaptı. Çağlayan; “Bilimsel bildiri sunumları çerçevesinde; 36 yerli ve 40’ı yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 76 bildiri alındı. Sempozyuma 17 farklı ülkeden bilim insanı katıldı. Katılımcı ülkeler; Türkiye, Hindistan, Etiyopya, Endonezya, Nijerya, Irak, Macaristan, Pakistan, Kosova, Tayland, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Vietnam, Fas, Malezya, İspanya ve Ukrayna’dan oluşmaktadır” dedi. Çağlayan sözlerini “Bilimi öncelediğimiz, yaşadığımız kenti merkeze aldığımız, üniversitemizi enternasyonal klasmanda üst sıralara taşıma gayretimizde yanımızda olan Yıldırım Belediyesine, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, sempozyum ortağımız İKSAD’a bölümümüz, sempozyum düzenleme kurulumuz ve tüm çabalarımızın hedefi, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diyerek sona erdirdi.

Törende konuşan BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ise üniversite yönetimi olarak düzenledikleri sempozyumda, Dünyanın pek çok ülkesinden bilim insanlarını ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirirken, başta Sempozyum Düzenleme Kurulu olmak üzere Bursa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sempozyumu’na destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ve katılımcılara teşekkür etti. Konuşmasının devamında üretim artışının sürekliliğinin lojistik yönetiminin başarısı ile doğru orantılı olduğunu ifade eden Tonguç, sempozyumun sonucunda ortaya çıkacak olan argümanların son derece değerli olduğunu kaydetti. Katılımcılara başarılar dileyen Tonguç, bu tür bilimsel çalışmalara ortam oluşturmaya gelecekte de devam edeceklerini bildirdi.

Açılış oturumunda; Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Orhan Çağlayan, BTSO Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Konsey Başkanı Hakan Hacızade, BTSO E-Ticaret Konseyi Başkanı İlker Özgüven, WestLine Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şener, Prof. Dr. Selim Başar, Prof. Dr. Hilmi Yüksel, sektörün durumu ve geleceği ile ilgili değerlendirmelerini içeren sunumlarını gerçekleştirdiler.