Sağlık Bakanlığı’nın, son dönem organ yetmezliğinin tek tedavi şekli olan organ nakli konusunda ilgili sağlık profesyonellerinin eğitilmeleri ve vatandaşların farkındalıklarının arttırılarak toplumda organ bağışı konusunda bilinç oluşturulması yönünde çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sebeple, Organ ve Doku Nakli Bursa Bölgesi de, sahada vatandaşlara yönelik sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra organ nakil süreçlerinde bulunan profesyonellerin deneyimlerini arttırabilmek amacıyla sempozyum düzenledi. Beyin ölümü tespiti ve donör bakımında karşılaşılan zorluklar ve organ bağışında medyanın rolü gibi konuların da ele alındığı sempozyuma; Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ayşegül Şahin, Ulusal Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Fatma Toprak, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Nilgün Bilal ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fahire Gündüz ve Bursa bölgesinde yer alan organ nakil koordinasyonu merkezlerinde görevli yaklaşık doksan kişi katıldı. Katılımcılar, Türkiye’de organ bağışı ve nakli ile ilgili yaşanan güncel gelişmeleri, etik ve yasal süreçleri, beyin ölümü tespiti için kullanılan en yeni teknolojileri ve donör bakımındaki en iyi uygulamaları tartışma fırsatı buldu.

'Organ Bağışı Toplum Olarak Duyarlı Olmamız Gereken Bir Konu'

Sempozyumun açılış konuşmasında, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fahire Gündüz, organ bağışı konusundaki farkındalık eksikliklerinin giderilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu tür sempozyumların çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Dr. Gündüz, "Beyin ölümü tespiti ve donör bakımı, sadece tıbbi bir süreç değil, aynı zamanda toplum olarak duyarlı olmamız gereken bir konu. Bu tür etkinlikler, daha fazla insanı organ bağışı yapmaya teşvik edecektir" dedi.

Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan ve farklı merkezlerden organ nakil koordinatörlerinin çeşitli sunumlarıyla devam eden sempozyumda, katılımcılar, beyin ölümü tespiti protokollerinin doğru şekilde uygulanmasının ne denli kritik olduğunu vurgulayan oturumlara katıldı. Oturumlarda ayrıca, donör bakımında karşılaşılan etik ve pratik zorluklar ele alındı.

