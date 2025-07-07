Bu kararla birlikte piknik, mesire yerleri ve orman parkları işletmecileri, taahhütname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edebilecek. Ancak bu alanlarda gelişigüzel ateş yakılmayacak, yangınla ilgili tüm tedbirler alınacak ve ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’ne bilgi verilecek.

Ayrıca, orman kenarından veya içinden geçen yollarda ve orman kenarında mola verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması ile birlikte anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sonucu ortaya çıkan dallar ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasak kapsamına alındı.