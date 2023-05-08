Bursa Valiliği 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimle ilgili olarak seçim tedbirleri duyurusunda bulundu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili olarak;

İlimiz genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için Yüksek Seçim Kurulu kararları ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda hareket edilecektir.

Bu kapsamda;

İlimizde 1.141 sandık bölgesi ve 6.862 sandıkta toplam 2.367.628 seçmen oy kullanacaktır.

İl Emniyet Müdürlüğünden 8.082 personel ve 1.100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2.525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10.745 personel ve 1.582 araç/bot seçim güvenliği kapsamında görev yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HABER MERKEZİ