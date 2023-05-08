Trafik Haftası kapsamında Bursa Trafik Jandarması etkinlik gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 06-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında;

Bu Yolda Sana Güveniyoruz, Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın sloganı ile farkındalığın artırılması amacıyla Bursa İlinde düzenlenen Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Bisiklet Yarışı 'na katılım sağlayan tüm bisiklet kullanıcıları, yarışmacı ile öğrenci ve vatandaşlara trafik güvenliği, güvenli sürüş ve trafik kurallarına yönelik etkinlik ve bilgilendirme yapıldı.

Haber Merkezi