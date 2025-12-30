Bursa Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yeni yılın 3 gününü kapsayan bir uyarıda bulunuldu.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre;

Hâlen bölgemizde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır. Bununla birlikte, özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere ilimizin kıyı ve güney kesimlerinde buzlanma ve don olayları beklenmektedir.

Yağışlı havanın 01 Ocak 2026 Perşembe günü akşam saatleri itibarıyla bölgemizi terk etmesi, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle yer yer sis ve pus olaylarının da görüleceği tahmin edilmektedir.

Soğuk havanın 03 Ocak 2026 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden; başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu:

30.12.2025 - 21.00

03.01.2026 - 12.00