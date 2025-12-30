Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli lodos, Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında hayatı olumsuz etkilerken, dalgalarla birlikte yoğun miktarda kızıl yosun sahile sürüklendi.

Marmara Denizi'nde etkisini artıran kuvvetli lodos, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahil şeridinde kendini net şekilde hissettirdi. Sert rüzgarın etkisiyle denizde oluşan dalgalar kıyıya yoğun miktarda kızıl yosun taşırken, sahil hattının büyük bir bölümü yosunla kaplandı. Görüntü kirliliğinin yanı sıra keskin koku da çevrede hissedildi.

Lodos nedeniyle denize açılmakta zorlanan çok sayıda balıkçı teknesi limana çekilirken, açıkta bulunan birçok yük gemisi de güvenlik amacıyla Tekirdağ açıklarında demirledi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirterek özellikle küçük tekne sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.