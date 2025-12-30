Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması gündemdeki önemini korurken, dosyada adı geçen Şeyma Subaşı’nın ABD’den dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi. Subaşı, kısa süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı Kur’an-ı Kerim ve tespih görselleri ile yaptığı açıklamalarla da dikkat çekmişti. Bir süredir bilinçli olarak sessiz kaldığını belirten Subaşı, bunun kendini dinleme ve Allah’la arasındaki manevi bir süreçten geçtiği için olduğunu söylemişti.

Ne Olmuştu?

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.