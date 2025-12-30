Bursaspor'un 3. Ligde şampiyon kadrosunda yer alan ancak sakatlığı nedeniyle haftalarca forma giyemeyen, sakatlığının son ermesinin ardından ise kadroya girmekte zorluk yaşayan tecrübeli golcü Mustafa Tahir Babaoğlu (33), sezon sonunda Bursaspor ile yollarını ayırmıştı.

Şu an 3. Lig 3. grup takımlarından Yozgat Bozokspor'un formasını giyen oyuncu lige adeta damga vurdu. Bu sezon Yozgat Bozokspor formasıyla 14 lig maçının 11'inde ilk 11'de şans bulan oyuncu toplamda 981 dakika sahada kaldı.

65 dakikada bir fileleri havalandıran oyuncu tüm istatistikleri de alt üst etti. Türkiye liglerinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Mustafa Tahir Babaoğlu ilk sıraya yerleşti. Süper Lig'de şu ana kadar en çok gol atan isim Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov oldu. Özbekistanlı golcü 96 dakikada 1 gol atmayı başardı. 118 dakikada 1 gol atan Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu ise ikinci sırada yer alıyor.

2. Ligin en gol ismi Kahraman İstiklalspor'un golcüsü Kemal Rüzgar oldu. 2. Lig Kırmızı grup ekibinde oynayan golcü oyuncu 87 dakikada 1 gol katkısı verdi. 91 dakikada 1 gol katkısı veren 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Elazığspor'un başarılı forveti Fuat Bavuk ise 2. ligin en golcü ikinci ismi oldu. 3. ligdeki 4 grubun en golcü ismi olan Mustafa Tahir Babaoğlu'nu ise, 89 dakikada 1 gol atarak 15 gole ulaşan Belediye Kütahyaspor'un golcüsü Aykut Çift izliyor.

Böylece tüm liglerde futbolcuların oyunda kaldıkları süre içerisinde takımı adına en çok gol katkısı veren isim Bursaspor'un eski golcüsü Mustafa Tahir Babaoğlu oldu.