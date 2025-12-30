Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan burada hem İsrail'in gayrimeşru adımlarına değindi hem de Somali'de yapılacak iki müjdenin haberini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlere rağmen, güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. TÜRK-SON askeri merkezinden Somali askerine verdiğimiz eğitimle Somali'nin yanında olduğumuzu gösterdik.

2 SONDAJ GEMİSİ DAHA!

Türkiye, filoya iki yeni derin deniz sondaj gemisi ekledi. Çağrı Bey ve Yıldırım adını verdiğimiz bu gemilerden biri Somali’de, diğeri ise Karadeniz’de görev yapacak. Bu sayede Türkiye, bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip oldu.

İSRAİL'E 'SOMALİLAND' TEPKİSİ

İsrail’in Somaliland kararı gayrimeşru ve kabul edilemezdir. Netanyahu hükümetinin, Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye’ye yönelik saldırılarının ardından Afrika Boynuzu’nu istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladığı görülüyor. ABD Başkanı Trump’ın ilk açıklaması da bu bağlamda oldukça anlamlıdır. Somali’nin egemenliğine dair yaptığı vurguları doğru buluyoruz. Ayrıca, imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde Somali’de bir uzay limanı kurulmasını planlıyoruz.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditlerle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik.

Netanyahu’nun (Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı) saldırgan tavrı kabul edilemez.

Son iki yılda Türkiye Somali yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. Türkiye'ye Somali'nin yanında durduğu için müteşekkiriz. Somali'nin ekonomik anlamda ayağa kalkmasında petrol ve gaz aramaları çok faydalı olacaktır.

Bundan sonraki fazda yine sondaj çalışmaları devam edecek. Beraber atılmış bu adımlar Türkiye'nin Somali'yi desteklemek konusunda ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.