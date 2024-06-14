Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş 12 Haziran’da bir televizyon yayınında, kendisini ülkü ocakları il başkan yardımcılarının takip ettiğini ve şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Selma Ateş’in bu açıklamaları üzerine Bursa Valiliği açıklama yaptı.

Bursa Valiliğinin açıklaması şu şekilde;

“12.06.2024 günü bazı basın yayın organlarında "Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'i takip edenler ülkü ocakları il başkan yardımcıları çıktı" ve benzeri haberlere istinaden açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Selma Ateş Kazanç'ın 12.06.2024 günü Bursa Başaran Mahallesi'nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım ilçesinde bulunan belediyeye ait 'Hünkar Köşkü' isimli sosyal tesise arkadaşları ile gittiği ve burada takip edildiği yönünde Yıldırım ilçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit edilmiş, şahısların ifadesine başvurulmuş, bahse konu 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu, ülkü ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı'yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”