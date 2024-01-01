Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yeni yıla İstanbul Yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek girdi. Demirtaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nı da ziyaret etti

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yeni yıla saatler kala Gemlik’e gelerek incelemelerde bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kırkeker ile birlikte Gemlik’e gelen Vali Demirtaş’ı Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve ilçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan karşıladı.

İstanbul Bursa karayolu Kurtul Mevkisi’nde bulunan Polis ve Jandarma ortak kontrol noktasındaki görevlilerin yeni yılını kutlayan Vali Demirtaş ve beraberindeki heyet, ilçe girişinde bulunan Sahil Güvenlik Bot komutanlığında görevi başında olan personel ile de görüşerek yeni yıllarını kutladı. Vali Demirtaş, bir süre önce göreve başlayan Sahil Güvenlik botunda incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, bir süre beraberindeki heyet ile görüştükten sonra Bursa’ya hareket etti.