Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa için uyarıda bulundu.

Yaptığı paylaşımda "İlimiz çevrelerinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!" notunu düşen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

23 Mayıs 2024 Perşembe günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bursa'nın; Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Yenişehir, İznik ve İnegöl ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir.

Meydana gelebilecek; yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Geçerlilik Periyodu: 23.05.2024 13.00-24.05.2024 03.00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.