Seçim çalışmalarını sürdüren BASKF Başkan adayı Çetin Yıldız, bu kez İznik’te ki amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerine misafir oldu. Göl kenarında bir kafeteryada gerçekleştirilen toplantıya katılım yüksek oldu.

BAL Ligine yükselme başarısını gösteren İznikspor’u tebrik ederek konuşmasına başlayan Başkan adayı Yıldız, hazırladıkları onlarca projeyi şeffaf yönetim anlayışı ile hayata geçireceklerini söyledi.

İLÇE TEMSİLCİLERİNE TAM YETKİ

Her ilçeye tam yetki verilen temsilciler atayacaklarını söyleyen Başkan Adayı Yıldız, “BASKF olarak gücü tek elde toplayan değil, gücü yayan bir anlayış sergileyeceğiz. Tüm ilçelerimizde yaşanan her soruna anında müdahale edebilecek bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. İlçe temsilcilerimiz BASKF’nin başkanı kadar bölgelerinde yetkili olacak” dedi.

SORUN DİNLEYEN DEĞİL ÇÖZEN OLACAĞIZ

Bursa’da spor kulüpleri arasında dayanışmayı arttıracak bir iradenin olmadığını da söyleyen Yıldız, “Maalesef Bursa’da kulüpler arasında çok ciddi husumetler yaşanıyor. Bizler birbirimizin düşmanı değiliz. Kardeş kulüpleriz. İletişimsizlik nedeniyle maçlarda ciddi kavgalar yaşanıyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bursa’dan daha fazla kulübü üst liglere çıkarmak istiyoruz. Ancak bizim önceliğimiz kulüplerin sıkıntılarını sadece dinlemek olmamalı. Biz sorun dinleyen değil, çözen taraf olacağız” dedi.

GECE MAÇI PROJESİ HAYATA GEÇECEK

Başkan seçilmesi durumunda Bursa genelinde gece maçları projesini gerçekleştirmek istediklerini yineleyen Yıldız, “Türkiye’nin en çok amatör maçlarının oynandığı illerinden biri Bursa, ancak yanı başımızda ki Yalova’da bile resmi maçlar gece oynanırken, bizde neden oynanmıyor. Biz göreve geldiğimizde ilk hayata geçireceğimiz çalışmalardan birisi bu olacak. Bursa ilçelerinde gece maçı oynatmak istiyoruz” dedi.

HAFTA İÇİ MAÇLAR OYNANMAYACAK

Bursa ve ilçelerinde hafta içi oynanan maçlar nedeniyle binlerce gencin eğitimden geri kaldığını da ifade eden Başkan Adayı Yıldız, “Hafta içi oynanan maçlar nedeniyle yılda 70 günün üzerinde devamsızlık yapılıyor. Bu çocuklarımızın günahı ne? O’nların istikballeri söz konusu. Velilerimiz bu konuda çok şikayetçi. Biz bize düşeni yapacağız. Hafta içi maçlarını kaldıracağız. Planlarımızı yaptık” dedi.

Konuşmasının sonunda İznik’de ki spor kulüplerinin şikayetlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Adayı Yıldız, “Merak etmeyin birlikte Türkiye’nin en başarılı BASKF’sini inşa edeceğiz” dedi.