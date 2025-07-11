Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 2. Bölge Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Mesut Boz tarafından yazılı olarak gönderilen uyarıda, “İlimiz İnegöl ilçesi sınırları içerisinde bulunan köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ve merkez mahallelerde, yaz aylarında içme suyu sorunları gözlemlenmektedir. Küresel ısınmadan kaynaklanan, kış aylarında ve son iki ayda yeterli yağış olmaması nedeniyle kırsal mahallelerimizde içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarında şimdiden azalmalar saptanmaktadır. Abonelerimizin içme suyu temininde herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, su kullanımında tasarrufa dikkat edilmesi, yeşil alanların sulanmasında özenli davranılması ve usulsüz su kullanımlarının önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde ve merkez mahallelerde, içme ve kullanma suyunun bağ, bahçe ve arazilerde kullanılmaması, kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgili yönetmeliğin usulsüz su kullanımı ile ilgili maddeleri uygulanarak işlem yapılacak ve abonelikleri iptal edilecektir. Gereğini bilgilerinize rica ederim.” denildi.

Kaynak: BÜLTEN