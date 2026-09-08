Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 12 yaşındaki K.A.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında bulunan su kuyusuna düştü. Çocuğun kuyuya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuya inerek mahsur kalan K.A.Y.’yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.A.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çocuğun düştüğü kuyu ve olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturma başlattı.