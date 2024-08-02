Trabzon'dan Bursa'ya sefer yapan A Jet'e ait yolcu uçağı, iniş takımları açılmayınca Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Bursa pistine 3 metreye kadar alçalan uçak, iniş takımları çıkmayınca pisti pas geçerek acil durum kodu ile İstanbul'a yöneldi. 210 yolcunun bulunduğu uçakta, yolcular büyük panik yaşadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde alçaktan geçiş yapan uçak, ardından yangın söndürme ve ambulansların sıralandığı İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. İlk iniş denemesinde iniş takımları açılmadı, uçak pisti tekrar pas geçti. Üçüncü denemede iniş takımları açılınca uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve yolcular rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan saat 10.55'te havalanan Boeing 737 modeli uçak, 12.30 civarında Bursa Yenişehir Havalimanı'na inmek için alçalmaya başladı ancak teknik bir arıza nedeniyle iniş takımları açılmadı. Bursa pistine yakın bir mesafede alçalan uçak, iniş takımları açılmayınca pilot son anda pisti pas geçti ve İstanbul'a yöneldi.

İstanbul Havalimanı'na yapılan ilk acil iniş denemesi başarısız oldu. İki denemede de iniş takımları açılmayınca üçüncü denemede iniş takımları açıldı ve uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yolcular hızlıca tahliye edilerek havalimanının içine alındı.

Yolculardan Mehmet Derinel, "Bursa'da iniş takımları açılmayan uçak sonunda İstanbul'a indi. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Yere basmak çok güzel. Kötü bir an yaşadık. Bursa'ya inemedik. Yenişehir'den uzaklaşmaya başladık, Sabiha Gökçen'e geçtik. Sonunda İstanbul Havalimanı'na indik ama biz de bittik. Uzun bir süre uçakla seyahat etmeyi düşünmüyorum" dedi.

Bir diğer yolcu Necdet Kurt ise, "İki buçuk saat havada kaldık, insanlara hiçbir açıklama yapılmadı. Bursa'da bir defa pas geçti, İstanbul'da iniş takımları açılmadı. Pilottan Allah razı olsun, bizi salimen indirdi" dedi.

Yusuf Maz isimli yolcu, "Tam aydınlatmıyorlar, bir görevli yok açıklama yapan. Rezil olduk, panik yaşadık. Şükür ki sonunda inebildik" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yavuz isimli yolcu ise, "Yenişehir'e yaklaştığımızda iniş takımlarının açılmadığını anladık. Pilotlar motorlara gaz verdi ve o anda korktum. Sonunda sorunsuz bir şekilde buraya indik. Hepimize geçmiş olsun, bir an önce Bursa'ya gitmek istiyoruz" dedi.

Yolcular otobüslerle Bursa'ya gönderildi.