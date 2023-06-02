Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kalder Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Mükemmellik Ödüllerinde en iyi seviye olan Kalite Büyük Ödülü ile ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Kalite yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Yıldırım MTAL ‘gelişimi’ olmazsa olmaz görerek kalite etiketi alan kurumlar arasına girdi.

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'na bağlı Kalder Bursa Şubesi, Yıldırım MTAL kalite ekibi tarafından hazırlanan 2022 EFQM Modelİ’ne uygun kurum raporuna Büyük Başarı Ödülü verdi. 2021 yılında hazırlanan EFQM modeli raporuna ise Başarı Ödülü gelmişti. Kalder Bursa Şubesi 1998'den bu yana EFQM modelini referans alarak kurumların mükemmellik yolculuğuna destek oluyor. 2022 yılında EFQM modeli; kurumların Avrupa standartlarında yönetim anlayışı, liderlik vasıfları, paydaş ilişkileri, sürdürülebilirlik projeleri ve bütçe edinme-harcama politikaları gibi birçok detayı ele alıyor. EFQM modelinin tüm kriterlerini yerine getiren Yıldırım MTAL Kalder Bursa Şubesi tarafından Kalite Büyük Ödülüne layık görüldü.

‘MÜKEMMEL’ OKUL YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1992 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Muhasebe ve Finansman, Bilişim Teknolojileri, Radyo ve Televizyon, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler gibi alanları bünyesinde barındırıyor. "Hayata değer katan bireyler yetiştirmeyi" amaç edinen Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'nın, beyaz yakalı personel istihdamını karşılamasına yardımcı oluyor. Üniversite hedeflerinin yanında Bursa'nın istihdamına katkı sağlaması Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni öne çıkarıyor.

Ödül bizim için bir amaç hiçbir zaman olmamıştır. Bizim için kalite bir süreçtir. Varılması kolay olmayan güç rotalardan bir tanesidir. Çünkü “kaliteyi” yakalayan kurumlar bu aşılması kolay olmayan yollardan elbette ki geçmiştir. Yıldırım MTAL de bu yolculuğa başlamış emin adımlarla ilerleyen bir kurumdur. Yıldırım MTAL, EFQM modeli ile tanıştıktan sonra artık yenileşmeyi olmazsa olmaz olarak görür. Eğitimde başarıya ulaşmanın, eğitimde uygulama yapmanın yani eğitimi kaliteli kılmanın yolunu arayan bir kurumdur.“ Dedi.