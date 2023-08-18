Emlakjet, Temmuz ayına dair emlak verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları artış gösterirken, Ankara en çok konut aranan il olarak öne çıktı. Arsa aramalarında ise en büyük artış Osmaniye, Kırklareli, Malatya ve Edirne gibi illerde kaydedildi. Aynı zamanda Temmuz'da en çok konut aranan şehir yine Ankara olarak öne çıktı. Satılık konut aramalarında Konya, %11'lik artışla birinci sıraya yerleşirken, kiralık konut aramalarında ise Bursa %56 artışla birinci oldu. Emlakjet, sektörde öncü bir platform olarak, 400 bin emlak ilanının bulunduğu veritabanı üzerinde gerçekleşen hareketlerden elde edilen verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre %16,7 artarak 109 bin 548'e ulaştı. Ancak Ocak-Temmuz dönemi satışları, geçen yıla göre %17,7 düşüşle 675 bin 327 adet olarak gerçekleşti.

Emlakjet'in Temmuz ayına özel olarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kiralık konut arayışında olanların oranı %50,25 olarak belirlendi. Satılık konut arayanların oranı ise %39,8 oldu. Gayrimenkul satın alırken en çok dikkat edilen faktörler arasında "fiyat/yatırım getirisi" %39,1 oranıyla ilk sırayı aldı. Bunun ardından konum ve çevre faktörleri geldi.

Araştırmaya katılanların %46,4'ü gayrimenkul satın alma amacının "kendi yaşam alanını oluşturmak" olduğunu belirtirken, %22,8'i ise yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Arsa arayışında olanların yaklaşık yarısı (%48,6) "konut inşası" nedeniyle arsa arayışında olduğunu ifade ederken, %36,9'u ise "yatırım" amaçlı arsa aradığını belirtti. Arsa yatırımı yapmak isteyenlerin en önemli sebebi ise %25 ile "yüksek getiri" oldu.

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat'a göre, Temmuz'da gerçekleşen 100 binin üzerindeki konut satışı, talebin hala canlı olduğunu gösteriyor ancak geçen yılın Temmuz ayına kıyasla daha düşük bir artış yaşandı. Konut talebi finansman imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle şu an azalmış gibi görünse de, bu talebin zaman içinde birikeceği öngörülüyor. İdikat, fiyatların yüksek olduğu bir dönemde olunmasının da satış adetlerini baskıladığını belirtti.

Emlak Danışmanı Mehmet Andaç Kaş'a göre, müşterilerin çoğunluğu arsa arayışında ve özellikle konut inşası için arsa talepleri artıyor. Ayrıca depremler sonrası kendi yaşam alanlarını oluşturmak amacıyla arsa talepleri artış gösteriyor. Gayrimenkul yatırımının artık yerini barınma ihtiyacının aldığını ve bireysel yatırımcıların uygun fiyatlı arsa yatırımlarına yöneldiğini belirtti.