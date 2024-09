Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Önce Çocuklar Gülümseyecek’ temasıyla hayata geçirilen Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri, toplam 30 şubesinde 3600 öğrenci ile yeni eğitim-öğretim dönemine başladı. Yeni dönemin ilk gününde merkezleri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, nitelikli eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’, 4-6 yaş aralığındaki (48-68 aylık) miniklerin eğitim-öğretim hayatlarına başlamaları için kapılarını açtı. 30 şubesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, ücretsiz eğitim hizmeti veren Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri, sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde toplam 3600 öğrenciye bilinç gelişimi, dil ve motor gelişimi, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim ve kültürel faaliyetler eğitimleri veriyor.

Her gün sabah grubuna kahvaltı, öğlen grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak verilirken, öğrencilerin çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bursa Yuvam’da eğitim gören tüm öğrencilere yönelik okul dışı öğrenme alanları ve dış geziler de düzenleniyor.

“Nitelikli eğitim her çocuğun hakkı”

Bursa Yuvam Çocuk Eğitim Merkezleri’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, öğrencilerle sohbet ederek onlarla vakit geçirdi. Ailelere ve çocuklarına yeni dönem için başarı dileklerini ileten Yıldız, “Uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli etkinliklere katılan çocuklarımızın sosyal, duygusal ve akademik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Attığımız bu adım, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için önemli bir fırsat olacaktır. Nitelikli eğitim her çocuğun hakkıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimleri için çalışmaya devam edeceğiz. Her çocuk, hayallerini gerçekleştirebileceği bir başlangıcı hak etmektedir” dedi.