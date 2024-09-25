Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, merakla beklenen Uzun Çarşı dönüşüm çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakanlık yetkililerinin tarihi dönüşüm için çarşıdaki teknik incelemesini tamamladığını açıklayan Alemdar, “Tarihi dokuyu ve kültürü muhafaza edecek, estetik bir çalışmayı ortaya koyacağız. 3. Etap dönüşümünü kapsayan projemizi bakanlığımızla paylaştık. Tarihi çarşıda en iyisi, en güzeli olması için titizlikle hareket ediyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin en eski ticaret merkezlerinden olan Uzun Çarşı’nın dönüşüm çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Alemdar, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve bakanlık heyetiyle birlikte tarihi çarşıyı gezmiş ve planladıkları dönüşümle ilgili bilgiler aktarmıştı. Daha sonra bakanlık nezdinde çarşı içinde bir inceleme yapılacağı bilgisini paylaşan Başkan Alemdar, şimdi ise incelemenin tamamlandığı ve 3. Etap dönüşüm projelerinin bakanlık tarafıyla paylaşıldığını duyurdu.

Çarşının aynı dokuyla modern ve estetik bir hale getirileceğini belirten Alemdar, “Yakın bir zaman önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı ile birlikte Uzun Çarşımızda incelemelerde bulunmuş, bakanlık tarafından gelecek teknik ekibin incelemeler yapması noktasında adımlar atmıştık. Geldiğimiz noktada bakanlığımız tarafından görevlendirilen teknik ekibin incelemeleri tamamlandı” diye konuştu.

Proje çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Alemdar, “Gerek Bakanlık yetkililerimiz gerekse Büyükşehir Belediyemiz bu konuda hummalı bir şekilde çalışıyor. Tarihi çarşımızın 3. Etabı için projemizi hazırladık, bakanlığımızla paylaştık. Üzerinin kapatılmasıyla ilgili de teknik çalışmalar, proje hazırlıkları devam ediyor. İnşallah Tarihi Uzunçarşı’nın daha estetik ve kullanışlı bir hale gelmesini sağlayacağız. Tarihi çarşıda en iyi projeyi hayata geçirmek için titizlikle çalışıyoruz. Aynı zamanda alt yapısıyla ilgili de gerekli çalışmaları gerçekleştirecek, esnaf ve vatandaşlarımız için konforlu bir alan oluşturacağız” şeklinde konuştu.