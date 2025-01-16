Son olarak teleferik bölgesindeki güvenlik kameralarında görülen kayıp vatandaş, üzerinde haki renk mont ve eşofman ile dikkat çekiyor.

Kayıp İhbarı Üzerine Çalışmalar Başlatıldı

Vatandaşın kaybolduğu ihbarı üzerine, AFAD öncülüğünde geniş kapsamlı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Arama çalışmaları ilk olarak Uludağ oteller bölgesi, Sarı Alan ve Bayraktepe Çeşmesi civarında yoğunlaştırıldı. Ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen bölgeyi karış karış taramaya devam ediyor.

İNDAK Ekibi 5 Gündür Sahada

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK), 11 Ocak’tan itibaren her gün 10 kişilik ekibiyle çalışmalara aktif olarak katılıyor. Bugün de 10 kişilik ekip, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için Zeyniler Köyü’ne intikal etti. Ekipler, drone destekli aramalar yaparak bölgeyi havadan da taradı. Özellikle sarp arazilerde kayıp şahsın izine rastlamak için yoğun mesai harcandı.

Arama Çalışmaları Gece Gündüz Devam Ediyor

AFAD, jandarma, bölgedeki gönüllü ekipler ve özel eğitimli köpeklerin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda, köyün çevresi, ormanlık alanlar ve kritik noktalar detaylı bir şekilde inceleniyor. Vatandaşın bulunabilmesi için tüm imkânlar seferber edilmiş durumda.

Aile ve Ekipler Umutla Bekliyor

Kayıp vatandaşın ailesi ve yakınları, yapılan çalışmaları endişe ve umutla takip ediyor. Bölgede zorlu hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür eden aile, bir an önce güzel bir haber almayı bekliyor.

Kayıp vatandaşın en kısa sürede bulunması ve sağ salim ailesine kavuşması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.