Başta büyükşehirler olmak üzere, berber ve kuaför fiyatlarındaki hızlı artış, vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle İstanbul’da, yılbaşından itibaren fiyatların yüzde 50’ye kadar yükselmesi dikkatleri üzerine çekti.

Ortalama bir berberde saç, sakal ve yıkama hizmeti için 300 TL ödenirken, yeni yıl itibarıyla bu ücret 500 TL’ye kadar çıkmış durumda. Bazı semtlerde ise fiyatlar 1.000-1.500 TL'yi bulurken, genel ortalama 600-700 TL seviyelerine ulaşmış durumda.

Normalde, İstanbul Berberler ve Kuaförler Odası tarafından belirlenen tarife üzerinden hizmet verilmesi gerekiyor. Ancak tarifeler henüz güncellenmediği halde, birçok işletmenin serbest şekilde fiyat belirlediği ve çoğunun kredi kartı kabul etmeyerek sadece nakit ödeme aldığı bildiriliyor. Bu durum, kayıt dışılığı arttırıyor. Ayrıca, bazı berberlerin vergi denetimlerinde günde yalnızca bir veya iki müşteri beyan ettikleri iddia ediliyor.

Berber ve kuaför artan maliyetlerden şikayetçi

Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dert yanarken, berber ve kuaförler ise artan maliyetlere dikkat çekiyor. Kira, elektrik, su faturaları ve malzeme fiyatlarındaki artışın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden işletmeciler, bu nedenle fiyatları yükseltmek mecburiyetinde kaldıklarını söylüyor. Bir berber gazetemize yaptığı açıklamada “Kullandığımız her ürünün fiyatı neredeyse üç katına çıktı. Daha uygun fiyatlı ürünlere geçmek istesek, müşterilerimiz memnun kalmıyor. Bu durumda, maliyet artışını fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız” dedi.

Bir berber, günde ortalama 25-35 kişiyi tıraş edebilirken, bazı dönemlerde bu sayı oldukça düşebiliyor. Tüketiciler, “Bir berber 25-30 kişiyi tıraş etse, ayda 450-500 bin kazanır” şeklinde hesap yaparken, berberler bu gelirlerinin büyük bir kısmının kira, personel maaşları, vergiler ve malzeme masraflarına gittiğini belirtiyor. Fiyat artışlarına tepki gösteren vatandaşlar, “Artık saç kestirmek bile lüks oldu” derken, bazıları ise bu durumun kayıt dışılık nedeniyle denetlenemediğini iddia ediyor. Tüketiciler, fiyat denetimlerinin yapılması ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması konusunda daha etkili adımlar atılmasını bekliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kadın kuaförlerindeki fiyatlar erkek kuaförlerine göre çok daha yüksek… İstanbul genelinde kadın kuaförlerinde saç kesimi, fön, boya ve bakım hizmetlerinin fiyatları 1.500 TL'den başlayıp, bazı semtlerde 5.000 TL'yi geçebiliyor.

Özellikle belirli semtlerde, bu fiyatlar lüks tüketim harcamasına dönüşmüş durumda. Kadın kuaförleri, fiyat artışlarının ana nedeninin artan maliyetler olduğunu belirtiyor. İthal ürünler, özellikle boya, keratin ve saç bakım ürünleri gibi malzemelerin döviz kurundaki artışla birlikte fiyatlarının yükselmesi, bu artışın başlıca sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bir kuaför işletmecisi “Kaliteli bir boya veya bakım ürünü kullanmak artık çok maliyetli. Bunları kullanmadan hizmet sunmak mümkün değil” diyerek, hizmet fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bazı vatandaşlar konuyla ilgili “Fiyatlar bu kadar yüksek ama bazı kuaförlerden makbuz veya fatura bile alamıyoruz” şeklinde şikayette bulunuyor.