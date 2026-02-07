Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince istihbari bilgiler doğrultusunda bir adres takibe alındı.

Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mahkeme kararıyla adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 680 adet Captagon hap, 8 adet Lyrica hap ve 5,52 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.A., B.A., E.Ş., Y.A., M.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.