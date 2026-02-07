Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunlar yaşayan bir babanın bakmakta zorlandığı çocuğu devlet korumasına alınmıştı. Baba ile çocuğun ayrılışının tamamen bir çocuğu ölümden kurtarmanın en önemli müdahalesiydi. Yaptığımız geniş araştırma sonucu dramatik ve gerilim dolu anlar yaşandığı ortaya çıktı.

R.A. İsimli baba, 3 yıl önce çocuğuna hamile olan eşini canı sıkıldıkça defalarca kez sopayla darp edip yaraladı ve şiddet göstermeye devam etti. Bir süre sonra doğum yapan eşini yine darp edip tehdit etmeye devam eden cani baba, doğan çocuğunu da dinlendirmeye başladı. Psikolojik ve fiziksel sağlığı bozulan çocuğu görenler hayrete düştü.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Bu süre içerisinde darp edilerek ölümle tehdit edilen kadın, canı yansa da evladını alamadan adeta ölümden kaçtı. Zaman zaman çocuğu almak istese de gaddar kocasının hışmına uğrayan kadın bir türlü başarılı olamadı. Konu yapılan ihbarlar üzerine İnegöl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, baba ve çocuğu günlerce gözlem altına aldı. İncelemeler sonucunda babaya ayni ve nakdi yardım sağlanırken, çocuk için kreş desteği verildi. Ancak ekipler, babanın yaşadığı psikolojik sorunların çocuğun ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini tespit etti.

Sosyal Hizmetler ekipleri, çocuğun daha iyi şartlarda yetişebilmesi için geçici olarak devlet korumasına alınması gerektiğini belirterek babayı ikna etti. Sağlık kontrollerinin ardından çocuk, daha iyi koşullarda yetiştirilmesi amacıyla yetiştirme yurduna yerleştirildi.

DEVLET YÜREĞİ!

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, dilendiren, yalınayak dışarıda gezdirerek insanların duygularını suistimal ederek para toplayan adamdan, çocuğu alıp kurtardılar. Yetiştirme yurduna gönderilen çocuk, kısa süren psikolojik tedavinin ardından daha mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi için annesine ulaştılar. 3 yaşındaki çocuk, başka şehirde yaşayan anneye götürülerek teslim edildi. Tüm Türkiye’nin merak ettiği çocuk artık emin ellerde ve mutlu.

ANNESİYLE MUTLULUK POZU

Annesine teslim edilen çocuğun, annesinin paylaştığı fotoğrafta çok mutlu olduğu görüldü.

Kaynak: Mehmet Sevinç