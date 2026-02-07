TÜİK’in Aralık ve Ocak aylarındaki enflasyonlarına dikkat çekerek “Biz bu filmi yıllardır izliyoruz” diyen İlhan Baykan, “Niye Aralık ayında enflasyon dipte, Ocak ayında zirvede? Çünkü işçiye, memura, asgari ücretliye, taşerona, sözleşmeliye, tüm kesimlere, maaş zamlarını aralık ayında açıklanan enflasyona göre veriyorlar da o yüzden” ifadelerini kullandı.

İktidarın artık milleti anlayamadığını belirterek çözümün Yeniden Refah Partisi kadroları olduğunu işaret eden Baykan açıklamasında, iktidarın 3 milletvekilinin sözlerini de hatırlattı.

İlhan Baykan’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

RAKAMLAR EKONOMİK ÇÖKÜŞLE BİRLİKTE AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ DE İŞARET EDİYOR

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyonla alakalı istatistikleri derlemiş, değerlendirilmiş, analiz etmiş ve "objektif olarak" yayınlamış. Objektif ve bağımsız olarak mı hareket etmiş, yoksa enflasyon ayarlama enstitüsü gibi mi hareket etmiş onun takdirini siz değerli hemşerilerimize bırakıyoruz. Maalesef rakamlar ekonomik çöküşle birlikte, ahlaki çöküşü de işaret ediyor. Son kez değil, bir kez daha söylüyoruz "Önce ahlak ve maneviyat"

BU FİLMİ YILLARDIR İZLİYORUZ

“Bakın 2025 yılı aralık ayı enflasyonunu % 0.89 2026 yılı Ocak ayı enflasyonu % 4,84 Biz, bu rakamlarla oynanan oyunları, bu filmi yıllardır izliyoruz. Bir önceki yılda da Aralık ayı enflasyonu % 1,03 Ocak ayı enflasyonu % 5,03 olarak açıklanmıştı. Niye Aralık ayında enflasyon dipte, Ocak ayında zirvede? Çünkü işçiye, memura, asgari ücretliye, taşerona, sözleşmeliye, tüm kesimlere, maaş zamlarını aralık ayında açıklanan enflasyona göre veriyorlar da o yüzden. Bu nasıl vicdan, bu nasıl merhametsizliktir. Bu milletin gözünün içine baka baka çalışandan çalmak değil midir? Bu çalışanın hakkını almak değil midir? Zulüm değil midir? Gasp değil midir? Son 5 yılın aralık ayı enflasyon rakamlarının toplamı %9 Son 5 yılın Ocak ayı enflasyon rakamlarının toplamı % 33 Buna tesadüf diyemeyiz. Kimse kusura bakmasın bunun adı çalışanın cebinden çalmaktır.”

İKTİDAR DEZENFORMASYON YAPMAKTADIR

TÜİK'in açıkladığı bu rakamlarla iktidar dezenformasyon yapmaktadır. İktidar yanlısı kanallarda sık sık kullanılan dezerformasyon kelimesinin en güçlü muhatabı yine iktidardır. Yani diyoruz ki (dezerformasyon yapmayın) yanlış olan, doğru olmayan bu rakamlara dayanarak çalışanın cebinden çalmayın Artık millete oyun yapmayın, kandırmayın. Artık milletimiz, sizin dün dündür, bugün bugündür anlayışınızdan bıktı. AK Parti 2011 genel seçimleri öncesinde

2023 HEDEFLERİNE GÖZ ATALIM..

"Türkiye Hazır, Hedef 2023" başlığıyla duyurduğu 2023 hedeflerinin bir kaçına bakalım. 2011'de Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca vurguladığı amaç ise 2023'te ilk 10'a girmekti. Fakat 2023 yılında 4 sıra gerileyerek 21. sıraya düşmüştür. Yine önemli vaatlerinden biri de işsizlik oranını % 5'in altına çekmekti. 2023 yılında Türkiye'de işsizlik oranı %9,6 olarak gerçekleşti. Bir diğer hedef 2023 vaatlerinde 2011'de kişi başına düşen milli gelir 10.444 dolarken, 2023'te 25.000 dolara çıkarmaktı. Ancak 2023'te 13.110 dolar olmuştur. Gerçi bu hesaplama sistemi de ayrı bir vakıadır.”

MİLLETİMİZ HER YILA ATFEDİLEN HEDEFLERDEN KORKMAYA BAŞLADI

“Artık durum öyle bir hal almıştır ki, milletimiz her yıla atfedilen hedeflerden korkmaya başlamıştır. Bakın 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi emekliler yerle bir edildi. 2025 yılı aile yılı ilan edildi, aileler parçalandı ve darmadağın oldu. 2026 yılı için de sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye ekonomisinde adeta bir reform yılı olacak, sanayiden teknolojiye, tarımdan enerji, ekonominin tüm alanlarında büyük dönüşüm başlatıyoruz demişti.”

MİLLETİ ANLAYAMADIKLARI İKTİDARIN 3 MİLLETVEKİLİNİN SÖYLEMLERİ ÖRNEKLEMİŞTİR

“Biz de diyoruz ki pehlivan mindere çıkarken belli olur. Ocak ayı bitti. Vatandaşın umudu bitti. Artık fazla bir şey demeye gerek kalmadı. Milletimiz bugüne kadar iktidara verdiği desteği hızla geri çekmeye başlamıştır. Artık pansuman tedbirlerle değil, köklü çözümlerle siyaset sahnesinde hızla büyüyen Yeniden Refah Partimiz milletimizin umudu ve güveni olmuştur. Yeniden Refah Partisini ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen zihniyet anlayamaz. Anlayamadıklarını iktidarın üç milletvekilinden örnekle anlatalım.

Birincisi Mestan Özcan, "milletvekili maaşı ile geçinemiyoruz" diyor.

İkincisi Hasan Ufuk Çakır, "20.000 TL ile geçinemiyoruz diyen emeklilere hakaret ediyor."

Üçüncüsü, Muhammet Emin Akbaşoğlu "Gabar'da petrol çıkaracağız, satacağız, gelirini emeklilere aktaracağız." diyor.

Halkın içine girmeden, halden anlamadan yapılan söylemlerle milletten ne kadar kopuk yaşadıklarını ortaya koyuyorlar. Son olarak da şunu ifade edelim. Bugün milletimizi anlamayanlar, seçim sandıkları açıldığında anlayacaklardır. Millete hizmet sözüyle siyasette makam sahibi olup, o makamlara geldikten sonra milleti unutanlara diyoruz ki, "edep ya hu"

