Bursa'da Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü, Çınarcık Barajı'ndan kontrollü su deşarjı yapıldığını duyurup yakın bölgelerde bulunan yerleşim yerleri ve tarım alanları için uyarıda bulundu.

DSİ İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki dönemde mevsim normallerinin üzerinde yağış ve kar erimesi beklendiği, bu durumun baraj güvenliği açısından risk oluşturabileceği belirtildi. Bu kapsamda barajların işletme programlarına azami ölçüde riayet edilmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çınarcık Barajı'nın maksimum işletme kotunun 330 metre olduğu, 2026 yılı işletme programına göre rezervuar seviyesinin planlanan kotun üzerine çıkarak 325,55 metreye ulaştığı bildirildi. Meteorolojik ve hidrolojik veriler doğrultusunda yağışların süreceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu nedenle baraj güvenliği ve rezervuar hacminin korunması amacıyla 4 Şubat 2026 Çarşamba gününden itibaren Çınarcık Barajı'ndan Orhaneli Çayı'na kontrollü su bırakılmasına başlandığı duyuruldu.

Yetkililer, su bırakma süresince Orhaneli Çayı ve Mustafakemalpaşa Çayı güzergahında bulunan yerleşim alanları, tarım arazileri ve hassas bölgelerde gerekli tedbirlerin önceden alınması gerektiğini belirtti. Çalışmalar boyunca can ve mal güvenliğinin korunması için ilgili kurumların ve vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kaynak: İHA